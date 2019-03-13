عطل فني مفاجئ يصيب "فيسبوك" و"إنستغرام"

المصدر: البيان الالكتروني

أصيب موقعا وتطبيقا "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء الأربعاء، أدى إلى تعطلهما في عدد من مناطق العالم.

وقال موقع فيسبوك نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق .

وتسبب العطل في إرباك ملايين البشر حول العالم والذين عبروا في موقع عن استيائهم من عدم قدرتهم على وضع "إعجاب" أو مشاركة في تلك المواقع، فيما فقدت الكثير من وظائف تطبيق ماسنجر.

وعبّر كثيرين من المستخدمين عن مخاوفهم من احتمال إصابة تلك المواقع بهجمات سيبرانية من نوع جديد، أو تعرضهم بياناتهم للسرقة، مستذكرين قضية تسرّب معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فسبوك العام الماضي ووصولها على نحو غير مشروع لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016.

