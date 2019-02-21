سامسونغ تحدث ثورة نوعية في عالم المحمول بهاتف قابل للطي

المصدر: وكالا

كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس أمس الأربعاء عن هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للطي، سعره نحو ألفي دولار، في محاولة من الشركة للتفوق على أبل والمنافسين الصينيين وجذب اهتمام المستهلكين بعد تراجع في المبيعات.

تطرح سامسونغ الهاتف الجديد "جالاكسي فولد" في 26 أبريل مستغلة شبكات اتصالات الجيل الخامس الأسرع. ويبدو الجهاز الجديد مثل الهواتف الذكية التقليدية لكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصات (18.5 سنتيمتر).

وتظل سامسونغ أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وتستحوذ على نحو خُمس السوق العالمية لكنها عانت من تراجع أشد العام الماضي.

ويتوقع المحللون ألا تتمكن أبل من مضاهاة هاتف سامسونغ الجديد قبل نهاية العام المقبل.

ورغم أن سعره البالغ 1980 دولاراً باهظ جدا فإن بعض المستهلكين المولعين بمنتجات الشركة قالوا إنهم على استعداد لدفع هذا الثمن.

وكشفت سامسونغ أيضا عن العديد من الملحقات لمنافسة أبل مثل سماعات لاسلكية أطلقت عليها "جالاكسي بادز" يمكن شحنها لاسلكيا أيضا وهي خاصية وعدت أبل بطرحها في سماعات "إيربودز" لكنها لم تفعل بعد.

ومن المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس أسرع عشر مرات من الجيل السابق مما سيُحسن من تجربة مشاهدة الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.