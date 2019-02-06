بالفيديو والصور..إطلاق القمر السعودي للاتصالات «SGS-1»

المصدر: الرياض

أطلقت المملكة العربية السعودية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، القمر السعودي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو في إقليم غويانا الفرنسية الواقع شمال أمريكا الجنوبية، ويُعد القمر السعودي للاتصالات " SGS-1"، أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة.

ويأتي الانجاز نتاجاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة من لدن القيادة الرشيدة، وكان الامير محمد بن سلمان قد اطلع على مراحل التصنيع النهائية للقمر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل من الماضي، وتكرم وقتها بالتوقيع على آخر قطعه من القمر هناك بعبارة "فوق هام السحب".

وتسعى المملكة إلى المساهمة في تطوير تقنيات وأنظمة الفضاء وتوطين التقنية ونقلها بما يواكب رؤية المملكة 2030، وتم تأهيل عدد من المهندسين السعوديين بمقر شركة لوكهيد مارتن وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها، وقامت المدينة بإعداد المواصفات الفنية لتقديم خدمات اتصالات نوعية في المملكة، ويبلغ العمر الافتراضي للقمر أكثر من 20 سنة نظراً لاستخدام أنظمة دفع هجينة (كهربائية وكيميائية).