سماعة «مومنتوم».. ريادة صوتية

المصدر: دبي - البيان

تقدّم سماعة «مومنتوم» Momentum اللاسلكية من «سنهايزر» Sennheiser تجربة صوتية رائدة تتفوّق بها عن الكثير من السماعات اللاسلكية في الأسواق.

حيث تتميّز بدعم تقنية البلوتوث 5.0، كما أنها تدعم المستخدم في الاتصال من مدى رائع، مع دعم كل من أجهزة الأندرويد وiOS، من خلال تطبيق Smart Control الخاص بالسماعة، والذي يقدم البرنامج معلومات عن السماعات التي تعمل حتى 4 ساعات ببطاريتها التي يستغرق شحنها بالكامل عبر USB C من ساعة إلى ساعة ونصف.

وتأتي السماعة بتقنية كوالكم APTX التي تتيح للسماعات دعم الملفات الصوتية المميزة بأعلى جودة مثل ملفات ALAC، وLDAC. وتتميز السماعة بصوت نقي وواضح عند إجراء المحادثات، كما يدعم مضخم الصوتيات أداء مميزاً في السماعة.