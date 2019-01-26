«إتش آي دي جلوبال» تطلق منصة سحابية لفرص العمل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «إتش آي دي جلوبال»، المتخصّصة في مجال حلول الهويّة الموثوقة، مؤخراً المنصة السحابية «إتش آي دي أوريجو» التي تفسح المجال أمام عالم جديد من الفرص للشركاء، بحيث تمكّنهم من إنشاء تجارب سلسة وبديهية أكثر في أماكن العمل استناداً إلى البنية التحتية المثبتة من «إتش آي دي» للتحكم بوصول الأفراد إلى المواقع.

وتتضمن المنصة اتصالات سحابية وميزة إنترنت الأشياء باعتبارها امتدادات لتطبيقات ضمن الأجهزة الجوالة وقارئات «إتش آي دي» وأجهزة تمكّن الأفراد من الوصول إلى المواقع. وتوفر هذه المنصة للمطورين إمكانية الوصول المباشر إلى هذا الجهاز عبر واجهات برمجة التطبيقات وأدوات تطوير البرمجيات «إس دي كيه» المثبتة بالفعل من خلال الحل الجوال من «إتش آي دي» لتمكين الأفراد من الوصول إلى المواقع.