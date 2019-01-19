«تريند مايكرو» تطلق حلاً لتعزيز أمن إنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت (تريند مايكرو إنكوربوريتد)، المتخصصة في مجال برمجيات وحلول الأمن الرقمي، الإصدار الجديد من حل (تريند مايكرو لأمن إنترنت الأشياء) TIMS 2.0 الذي يعمل على إرسال التقارير والمعلومات حول نقاط الضعف ونشر التصحيحات الافتراضية وغير ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى مدراء الأنظمة المسؤولين ومصنعي الأجهزة لتوفير إمكانات إدارة أكثر مرونة. كما يتم تخزين سجل فحص الأمان محلياً ويمكن الوصول إليه بواسطة مصنّع الجهاز لأغراض محددة (على سبيل المثال، لعرض ضوء التحذير الأحمر على الجهاز). كما يتميز حل TMIS 2.0 بدعم وضع غير متصل بالشبكة وإمكانية استخدام المُلقم الوكيل لمجموعة واسعة من بيئات الشبكات الإلكترونية.