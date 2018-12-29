«ميغكارت» تستهدف مواقع التجارة الإلكترونية خليجياً

المصدر: دبي - البيان

حذّر تقرير صادر عن شركة الاستشارات التقنية «بوز ألن هاملتون» من الانتشار المتزايد لعمليات التجسس الإلكتروني «ميغكارت» MageCart في منطقة الخليج، التي تستهدف تجار التجزئة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية تحاكي مواقع الضحايا على الشبكة، وتدرج رمزاً خبيثاً (شيفرة خبيثة) لالتقاط بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بالمتسوقين من تلك المواقع.

وعزا التقرير الزيادة في تلك الهجمات مؤخراً إلى النمو الكبير والسريع، الذي تتمتع به التجارة الإلكترونية في المنطقة علاوة على زيادة عمليات التسوق في فترة الأعياد، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من اليقظة الأمنية السيبرانية من قبل تجار التجزئة والعملاء على حد سواء.

وقال زياد نصر الله، مدير مشاريع في «بوز ألن هاملتون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الإمارات بالتحديد، ترتكز الزيادة في التجارة الإلكترونية بشكل كبير على عادات استخدام أجهزة الهاتف النقّالة، وعلى تميز الدولة بأعلى معدلات انتشار أجهزة الهاتف الذكية في العالم. ونظراً للزيادة التي تشهدها عملية التسوق عبر أجهزة الهاتف النقّالة في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، ستواصل شبكات الجرائم السيبرانية بزيادة عملياتها نظراً لغنى البيئة المستهدفة.

من الضروري على تجار التجزئة والمستهلكين حماية أنفسهم من الهجمات التي يمكن أن تسبب أضراراً في الشؤون المالية أو السمعة كذلك، وانطلاقاً من تلك الحقائق، يحتاج تجار التجزئة والمستهلكون في منطقة الخليج العربي إلى استباق التهديدات السيبرانية والتخطيط، وفقاً لذلك لضمان موسم تسوق سليم وآمن خصوصاً خلال مواسم الأعياد والتسوق».