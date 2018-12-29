«آي دتكت» يكشف الكذب من العيون

المصدر: دبي - البيان

طورت شركة أميركية ناشئة تدعى كونفيراس Converus جهاز «آي دتكت» لكشف الكذب من خلال العين، تقول الشركة إنه بديل أفضل من جهاز كشف الكذب «بولي جراف».

ويستخدم «آي دتكت» تقنيات تعلم الآلة لتحليل التغيرات البسيطة في اتساع حدقة العينين وزمن التفاعل، ما يسمح بكشف الكذب. وبموجب القانون، لا يسمح لأغلب الشركات الخاصة في الولايات المتحدة باستخدام أجهزة كشف الكذب على موظفيها، لكن جهاز آي دتكت لاقى اهتمام الحكومة الأميركية ودول أخرى حول العالم. وعلى الرغم من أن الشركة صرحت أن دقة اختبارها تصل إلى 86%، إلا أنه لم يجر باحثون خارج الشركة أي دراسات خاضعة لمراجعة الأقران على هذا الجهاز، فضلاً عن أن بعض دراسات الشركة لم تتخط دقتها 50%.