شحنات هواتف «هواوي» تتجاوز 200 مليون خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مؤخراً أن شحنات هواتفها الذكية تخطت 200 مليون وحدة لعام 2018، وذلك بفضل الدعم الشديد من المستهلكين والشركاء حول العالم، فضلاً عن القوة والأداء الفائق التي تتمتع بها هواتف الشركة، بما في ذلك «هواوي بي 20»، وسلسلة هواتف «مايت 20»، وهواتف «هونر 10». ويشكل هذا العدد الهائل من الشحنات بما في ذلك هواتف «هونر» رقماً قياسياً جديداً لهواوي. ويستخدم هواتف هواوي الذكية في الوقت الراهن أكثر من 500 مليون مستخدم متوزعين على أكثر من 170 بلداً حول العالم. وحسب تقرير أصدره IPSOS، المعهد رائد عالمياً لبحوث الأطراف الثالثة في القطاع، يرتبط اسم هواوي مع فكرة التطور والتقدم المستمرين، إضافة إلى قدرة الابتكار وثقة المستخدمين حول العالم.

وذكرت الشركة أن سلسلة هواتف «بي 20» رفعت معيار التصوير للهواتف الذكية نظراً لقدراتها الهائلة، مبرهنة أن الهواتف النحيفة والعصرية تستطيع أن تقدم تجارب تصوير احترافية ممتازة أيضاً. علاوة على ذلك، نالت هذه السلسلة من الهواتف بفضل تصميمها الجميل، إعجاب الكثير من المستخدمين الإناث. فمنذ إطلاق هذه السلسلة في مارس من عام 2018 تجاوزت الشحنات العالمية 16 مليون وحدة، أكثر من نصفها امتلكته الإناث.

وتلتزم سلسلة هواتف «مايت 20» بأحدث معايير التقنية التي أسستها هذه السلسلة، وتم تجهيزها بآخر وأقوى معالج صنعته هواوي وهو Kirin 980. ويتميز هذا المعالج بقدرة معالجة متقدمة بتقنية 7 نانومتر وتصميم هندسي قوي جداً A76-based+G76. وتمكّن هذه العناصر سلسلة هواتف «مايت 20» من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم تجربة سهلة مع مزيد من السلاسة، ما يجعل هذه السلسلة الأفضل والأذكى. وشحنت هواوي ما يزيد على 5 ملايين وحدة خلال شهرين فقط منذ إطلاق سلسلة هواتف «مايت 20».

وتعليقاً على الموضوع، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: «سوف ترتكز جهود أعمال هواوي في المستقبل على المبادئ الأساسية وهي بناء منتجات وخدمات تتمحور حول المستهلك، وسوف نواصل الابتكار، ونبذل كل جهد حتى نصبح القائد والرائد في الجيل القادم من ثورة الهواتف الذكية، فضلاً عن خلق قيم جديدة على الدوام لعملائنا، بحيث يستمتع مستخدمونا بأنماط حياة أفضل وأمتع، ما يجعل هواوي علامة تجارية يحبها ويفضلها المستهلكون في جميع أنحاء العالم».