منصة شحن لاسلكي جديدة من «بيلكن»

المصدر: دبي- البيان

يمثّل شاحن «بوست أب وايرليس تشارجينغ دوك» من «بيلكن»، جيلاً جديداً من منصات الشحن اللاسلكية الخاصة بأجهزة «آيفون» المتوافقة وساعات «أبل»، والمصمم خصيصاً بمنتهى الإتقان لضمان الشحن بأقصى سرعة ممكنة.

ودعماً منها لمستخدمي أجهزة «أبل»، فإن «بيلكن» ضمنت تواؤم المنصة الجديدة مع وضعية ساعة المنبه بجانب السرير التي توفرها ساعات «أبل»، إلى جانب إتاحة إمكانية شحن ثلاثة أجهزة في آن معاً من مأخذ واحد للتيار المتناوب، بفضل منفذ USB-A الإضافي لشحن جهاز ثالث، ما يجعل المنصة خياراً نموذجياً للمكاتب وحياة العمل الحافلة بالمشاغل، لا سيما أنها تسمح بتثبيت جهاز «آيفون» وساعة «أبل» في زاوية نموذجية للرؤية، إضافة إلى شحن الجهاز الثالث، مع حماية وظائف الهاتف أثناء الشحن.