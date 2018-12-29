«إل جي» تكشف عن شاشات «ألترا 2019»

المصدر: دبي- البيان

ستكشف شركة إل جي إلكترونيكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس عن أحدث تشكيلة من شاشاتها فائقة الأداء «ألترا»، التي تشمل الطرازات العريضة جداً «ألتراوايد» المخصصة لأعلى مستويات إنتاجية الأعمال، و«ألتراجير» الموجهة لعشاق الألعاب. وتتمتع شاشة إل جي ألتراوايد 2019 بمقاس 49 بوصة تظهر صورة مذهلة الجودة وتمتاز بنسبة باعية سينمائية (نسبة العرض إلى الطول) عالية جداً تبلغ 32:9، وهي بديل أبسط وأسهل استخداماً وأعلى جودة لاستخدام شاشات عدة بجانب بعضها البعض للحصول على العرض ذاته. ويضمن عدد البكسلات فيها الذي يبلغ 5120x1440 إظهار أفضل مستويات الوضوح للصورة، ما يتيح للمستخدمين في الأعمال قراءة المستندات بسهولة وتحرير ملفات الفيديو وملفات الصور بسهولة فائقة.