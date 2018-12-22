«بوش» تستعرض منتجات إلكترونية جديدة في يناير

المصدر: دبي- البيان

قالت مجموعة «بوش» إنها ستقوم خلال مشاركتها في فعاليات «معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2019»، الذي يقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية في الفترة بين يومي 8-11 يناير المقبل، بعرض باقة متنوعة من حلولها وخدماتها المبتكرة والخاصة بوسائل النقل المستقبلية والمنازل الذكية، ومنها ثلاجات «بوش» المتصلة والمزودة بكاميرات داخلية لتقوم ميزة التعرف إلى المأكولات وتقديم اقتراحات حول الأماكن الملائمة لحفظها، وروبوت جز الأعشاب من طراز Indego الذي يستطيع التعرف إلى العقبات التي تعترضه على الأرض العشبية من خلال تقييم بيانات مثل انسيابية عمل الآلة، والتسارع، وسرعة الآلة، واتجاه سيرها، إضافة إلى جهاز العرض التفاعلي الجديد BML100PI الذي يتيح للمستخدم إمكانية تصميم رفوف ذكية ضمن خزانات الملابس.