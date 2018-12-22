«ديزاير 12 إس» هاتف ذكي بأداء متميز وسعر منخفض

المصدر: دبي - البيان

يتميّز هاتف «ديزاير 12 إس» Desire 12s الذكي من «إتش تي سي» بسعر معقول ومكونات قوية ويوفّر تجربة جديدة بالكامل بدءاً من المظهر الجذاب الذي ينفرد بتصميم مزدوج الملمس.

ويملك الهاتف خصائص مطوّرة عن سلفه، تشتمل على كاميرا خلفية وأخرى أمامية دقة كل منهما 13 ميجا بكسل ومعالج «كوالكوم» ثماني الأنوية لأداء استثنائي وكفاءة مطلقة في توفير الطاقة.

ويدعم الهاتف شبكات الإنترنت عالي السرعة من الجيل الرابع بسرعة تحميل تصل إلى 300 ميجا بايت في الثانية وسرعة رفع تصل إلى 50 ميجا بايت في الثانية، بما يمنح المستخدمين تجربة سلسة للاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة الفيديو على هواتفهم.