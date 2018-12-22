نمو مبيعات أجهزة التابلت بالإمارات في 2018

المصدر: دبي- البيان

أكد إيريك باغوات نائب رئيس شركة «آي لايف ديجيتال تكنولوجي» ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» زيادة الإقبال على منتجات الشركة الإماراتية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى نمو مبيعات أجهزة التابلت وأجهزة الحواسيب المحمولة الاقتصادية في الربع الثاني للعام الجاري 2018 مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف: إن هذا الارتفاع جاء نتيجة توسع الشركة في قطاع تصنيع التابلت واتبعه توسع قطاع التسويق، واتباع المدارس لنهج التعليم الإلكتروني، ما أدى إلى جعل الأجهزة الذكية أساسية بشكل غير مسبوق في حياة الطلاب، ما انعكس بشكل كبير على أجهزة الحواسب المحمولة الاقتصادية.

وأشاد باغوات بالمناخ العام للاستثمار في الإمارات وتشجيعه لمختلف الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أن توجه الإمارات الإلكتروني يستلزم من رجال الأعمال العمل بكل جد واجتهاد لمواكبة المتطلبات، وخاصة بعد أن تصدّرت إمارة دبي المركز الأول عالمياً في مؤشرات «مستخدمي الإنترنت»، و«حيازة اللوح الرقمي»، و«العمالة العلمية والتقنية»، طبقاً لتقرير تنافسية دبي الرقمية 2018.

وأشار باغوات إلى أن هناك تحولاً واضحاً تجاه الأجهزة المتعددة الاستخدام المعروفة باسم ( 2 × 1) وكذلك أيضاً الأجهزة النحيفة والخفيفة وكان هذا على أولويات العملاء أثناء اختيارهم الأجهزة المحمولة لما يضفى من خفة في الوزن والأناقة على المنتجات. وحول مواصفات وسلامة الأجهزة التي تنتجها الشركة قال باغوات: جميع منتجات آي لايف تخضع للعديد من الاختبارات القياسية خلال مراحل التصنيع المختلفة للوقوف على المستوى المطلوب من الاعتمادية، والأداء، والكفاءة والتوافقية وذلك طبقاً للمقاييس الإقليمية والدولية.