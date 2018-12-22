كاميرتان لتعزيز أمن المنازل

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «رينغ»، كاميرتي «Stick Up Cam» المتصلة بالأسلاك و«Stick Up Cam» بالبطارية في أسواق الشرق الأوسط.

وتعتبر تلك الكاميرات أولى كاميرات رينغ المخصصة لتعزيز أمن المنازل والأحياء السكنية. وتتمتع الكاميرتان بميزة الكشف عن الحركة والعرض عالي الوضوح بدقة 1080 بيكسل وإمكانات الرؤية الليلية والمحادثة باتجاهين مع وجود صافرة إنذار للتنبيه وزاوية واسعة للرؤية.

وتوفر كاميرات Stick Up Cam لمستخدمي الأمن داخل منازلهم بحيث يحصلون على تنبيه في حال الكشف عن أي حركة مثيرة للاشتباه في المنزل. أما للباحثين عن الأمن الإضافي في المساحات الخارجية، يمكن وضع الكاميرا خارج المنزل لمراقبة الأنشطة التي تجري في محيطه والمساعدة في منع وقوع الجرائم.