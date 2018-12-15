«دو» توفر eSIM على هواتف «آيفون»

المصدر: دبي ـ البيان

قالت «دو»، إنها ستوفّر الشريحة المدمجة eSIM على أجهزة «آيفون» الجديدة التي تتطلب تفعيل باقة خلوية، وبدون تكلفة إضافية حتى تاريخ 31 ديسمبر، وذلك من خلال زيارة أحد متاجر أو مراكز دو. وتجعل eSIM من السهل على المستخدم استخدام رقمين مختلفين أو باقتين منفصلتين للصوت والبيانات على جهاز واحد.

ويتم تصنيع شريحة الاتصال المدمجة على اللوحة الإلكترونية الخاصة بالهاتف الذكي ولا يمكن إزالتها، وتقوم بمهمة بطاقة التعريف التقليدية التي تتيح للمستخدم إجراء المكالمات الهاتفية، وفق معايير اتصال GSM وكذلك ربط الهواتف المتحركة والأجهزة المحمولة مع شبكة الإنترنت بمعايير اتصال الجيلين الثالث والرابع وقريباً الجيل الخامس.