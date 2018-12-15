مستشعر أرضي يفتح الأبواب أوتوماتيكياً

المصدر: دبي ــ البيان

ابتكرت «جيزي» المتخصصة في حلول لأنظمة الأبواب والنوافذ وتقنيات السلامة، مستشعراً لفتح وإغلاق الأبواب بصورة آلية، وذلك في إطار دعم الشركة تصميم أبنية خالية من العوائق.

وكجزء من حرصها على الناحية الجمالية المميزة، يمكن تنصيب المستشعر إما فوق الباب، أو بصورة يدوية باستخدام مفاتيح يمكن الضغط عليها باستخدام الكوع، أو عبر أنظمة التحكم بالدخول.

ويتسم المفتاح الأرضي بمستشعرات «إل إي دي» قابلة للتركيب في الأرضيات وللاستخدام في المطاعم، حيث يتوجب على العاملين فتح وإغلاق الأبواب بسهولة أثناء حملهم للأطباق بأيديهم. وسيحل المفتاح الأرضي بمستشعرات «إل إي دي» على المدى المتوسط محل مفتاح التشغيل بالقدم من «جيزي» العامل بالهواء المضغوط.