سيسكو تعزّز شبكاتها بتقنية «تعلم الآلة»

المصدر: دبي - البيان

ذكرت شركة سيسكو أنها تعمل على توسيع نطاق منتجاتها من طراز Catalyst بهدف توفر الشبكات السلكية واللاسلكية لجميع أحجام الشركات وفروعها في الإمارات والمنطقة، كما تقوم باستحضار الشبكات «القائمة على الغرض»، المدعومة بقدرات تعلم الآلة، لتوفير شبكات أذكى وأبسط وأكثر أماناً للعملاء بتكلفة اقتصادية.

وتعكس الشبكات «القائمة على الغرض» تحولاً أساسياً في طريقة تصميم الشبكات وإدارتها. وتُعرف محولات Catalyst 9000 Family منذ أكثر من عقدين بقدرتها على الارتقاء إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من القدرات الشبكية. وتمكنت سيسكو العام الماضي من الوصول بها إلى آفاق جديدة من خلال تقديم «الشبكات القائمة على الغرض»، التي تتيح للشبكات الضخمة التعلم والتكيف والتطور.