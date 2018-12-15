«إيسر» تطلق «بريداتور ثرونوس» إقليمياً لأول مرة في دبي

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

اختارت شركة التكنولوجيا التايوانية «إيسر» مدينة دبي لإطلاق كرسيّ الألعاب الفائق «بريداتور ثرونوس»، وذلك لأول مرة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتمكن عشاق الألعاب الإلكترونية من تجربة هذا الكرسي، المصمم لراحة المستخدمين ومنحهم السيطرة الكاملة على أداء مهامهم، في متجر «فيرجن ستور» في دبي بدءاً من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الحجز المسبق لتجربة الكرسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ويأتي إطلاق الشركة لهذا الكرسي المجهز لألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي كذلك بعد النجاح الذي حققه كمبيوتر الألعاب الفائق «بريداتور 21X» العام الماضي في الإمارات، والذي صنعت منه الشركة كمية محدودة جداً عالمياً لم تتجاوز 300 وحدة.

وقالت جومانا كرم الرئيس الإقليمي للتسويق وعمليات المبيع لشركة «إيسر» في الشرق الأوسط إن الكرسي الانغماسي الجديد الذي يمنح شعوراً من الاهتزاز المتناغم مع مجريات الألعاب لزيادة واقعية اللعبة، سيتوفر للطلب المسبق اعتباراً من الخميس المقبل على أن يتم تسليم الكرسي بدءاً من فبراير 2019. وأشارت إلى أن «بريداتور ثرونوس» سيتوفر بثلاثة إعدادات، اثنان بسعر 99,999 درهماً، وواحد بسعر 110,999 درهماً، وذلك وفقاً لاختلاف المعالج وعدد وحدات الذاكرة العشوائية RAM في وحدة المعالجة المركزية CPU. وتوقعت أن تتمكن «إيسر» من بيع خمس وحدات على الأقل من هذا الكرسي خلال أول أسبوعين من إطلاقه.

وأضافت كرم أن مجتمع الألعاب الإلكترونية في الإمارات يشهد ازدهاراً كبيراً خصوصاً مع ازدياد عدد اللاعبين وجودة خدمات الإنترنت وسعي اللاعبين للحصول على أقوى المكونات الحاسوبية. وشدّدت كرم على أن استخدامات الكرسي ليست محصورة في الألعاب فحسب، بل تخطط الشركة لطرح الكرسي للاستخدامات التجارية وحتى في قطاع التعليم، وذلك دعماً لجميع شرائح المستخدمين في المجتمع مهما اختلفت أعمارهم أو استخداماتهم.

خصائص

ويأتي الكرسي الذي يبلغ طوله 1.5 متر، ووزن نحو 225 كغ، بتصميم معدني مميز للهيكل ومكان جلوس مريح ومغطى بالجلد قابل للانحناء إلى 140 درجة لمنح ما يكفي من المساحة للاستلقاء والانغماس بأجواء اللعب مع ذراعين ذكيين وحامل متحرك للوحة المفاتيح والفأرة، بحيث يمكن تقديمها وتأخيرها بحسب الجلسة أو عند الجلوس والقيام عن الكرسي. وبالنسبة للشاشات، فإنها ممسوكة بحامل معدني منحي يأتي من ظهر الكرسي وبشكل مقوس للأعلى للامساك بالشاشات الثلاث مقاس 27 بوصة أمام المستخدم.