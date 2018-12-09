خاصية جديدة في "إنستجرام" تتيح للمستخدم مشاركة قصصه مع "الأصدقاء المقربين" فقط

المصدر: البيان الإلكتروني

أضافت شركة "فيسبوك" خاصية جديدة إلى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" التابع لها تتيح للمستخدم مشاركة صوره وقصصه وفيديوهاته مع مجموعة مختارة من المتابعين والأصدقاء.

يذكر أن موقع "انستغرام" أضاف الخاصية المعروفة باسم "القصة" (ستوري) المشابهة بالخاصية الشهيرة في تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" والتي تتيح لعدد لا حصر له من المستخدمين مشاركة تحديثات الصور والفيديوهات مع المتابعين خلال فترة زمنية محددة.

وللاستفادة من الخاصية الجديدة يمكن للمستخدم إنشاء قائمة "أصدقاء مقربين " لكي يشاهدوا القصة التي نشرها، حيث ينقر المستخدم على زر "قائمة" أعلى يمين نافذة التطبيق، ثم يختار خيار "أصدقاء مقربون"، ثم يبدأ البحث عن الأشخاص الذين يريد إضافتهم إلى هذه القائمة من خلال القائمة التي تظهر.

وبعد ذلك وعندما يقوم المستخدم بنشر قصة سيظهر زر أسفل شمال النافذة يحتوي على خيار مشاركة القصة مع الأصدقاء المقربين فقط.

وذكر موقع "انستغرام" في إعلانه عن الخاصية الجديدة إن وظيفة "قصص انستغرام أصبحت المكان الذي تعبر فيه عن نفسك وتنشر فيه لحظات حياتك اليومية، لكن قاعدة متابعيك اتسعت جدا، لكن قد لا تريد مشاركة القصة مع كل المستخدمين".

يذكر أن هناك اهتماما متزايدا من جانب مستخدمي مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي بحماية مستويات مختلفة من الخصوصية وهو ما يحتاج إلى وجود أدوات تتيح لهم تحديد من يمكنه مشاهدة مشاركاته.