فيسبوك تختبر ميزة جديدة للتسوق عبر «ماسنجر»

المصدر: نيويورك - وكالات

تختبر «فيسبوك» ميزة جديدة تعرف بـ live video shopping، التي تتيح للتجار التواصل مع المستخدمين عبر دردشة الفيديو المباشر، إذ يمكن للعملاء أخذ لقطة شاشة للمنتجات التي يرغبون في شرائها، ثم يقومون باستخدام تطبيق ماسنجر، لإرسالها للبائع الذي يمكنه بعد ذلك طلب الدفع من خلال تطبيق الدردشة.

وتؤكد «فيسبوك» أن ميزة التسوق الجديدة قيد الاختبار حالياً مع مجموعة محدودة من الصفحات في تايلاند، وأضافت أنها سمعت ردود فعل من المستخدمين في تايلاند بأن الميزة الجديدة، ساعدت البائعين على توضيح كيفية استخدام المنتجات أو ارتدائها وتوفير فهم أكثر عنها. كما تخطط «فيسبوك» لتجارب جديدة في مجال التجارة مثل تأجير المنازل.