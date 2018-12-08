انتعاش سوق حواسيب الألعاب في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكدت جومانا كرم الرئيس الإقليمي للتسويق وعمليات المبيع لشركة «آيسر» في الشرق الأوسط نمو سوق حواسيب الألعاب في الإمارات بشكل ملحوظ، وذلك لعدة عوامل أهمها الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت لدى جيل المراهقين والشباب المتعطش للإثارة ووسائل الترفيه والتغيير، والتطور الهائل في التكنولوجيا إن كان من ناحية الابتكار أو الانتشار في كل من الأجهزة والبرامج، لافتة إلى نمو مبيعات حواسيب الألعاب من «آيسر» في الإمارات بنسبة 30% بنهاية نوفمبر 2018، وأن الشركة تتطلع إلى رفع حصتها في سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب في الإمارات إلى 20% بنهاية العام الحالي.

وأضافت كرم في تصريحات خاصة لـ«لبيان الاقتصادي» أن سوق توزيع الحواسيب في الدولة هو الأكثر تطورا في المنطقة، وهو ما يخفض نسبة التعرض للمخاطرة بالنسبة للشركة التايوانية المتخصصة في صناعة الحواسيب المحمولة والمكتبية إلى جانب الشاشات وأجهزة الاسقاط الضوئي والمخدمات والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، مشيرة إلى أن الأجهزة المحمولة والمكتبية والشاشات الخاصة بالألعاب ساهمت بـ 11% من قيمة مبيعات الشركة في الإمارات.

نمو قوي

ولفتت كرم إلى أن الشركة حققت نتائج جيدة في الإمارات وذلك بفضل نمو الوعي بالابتكارات التي تقدمها «آيسر» في مجال الحواسيب. وأضافت: «نحن مسرورون أنه وبنهاية نوفمبر فقد حققت الحواسيب الرقيقة النحيفة نموًا في قيمة المبيعات بنسبة 10%، وحواسيب الألعاب بنسبة 30%، وحواسيب «كرومبوك» Chromebook بنسبة 30%». وأضافت: «يشهد سوق حواسيب الألعاب نمواً ملحوظاً في الأسواق العالمية والأسواق المحلية. وهذا نتيجة عوامل عدة منها انتشار خدمات الإنترنت في جميع أنحاء العالم وسهولة الوصول إلى الألعاب عبر الإنترنت والحصول عليها. بالإضافة إلى التطور الهائل في التكنولوجيا من ناحية الابتكار أو الانتشار في كل من الأجهزة والبرامج».

ميزات

وحول أهم الميزات التي أصبح جيل الشباب يبحث عنها في حواسيب الداعمة للألعاب، بالنسبة للمحمولة والمكتبية، قالت كرم: «جيل الشباب اليوم ملم بالتكنولوجيا ويتابعها عن كثب، خاصة من يبحث أو يستخدم الحواسيب الداعمة للألعاب المحمولة والمكتبية. وتشمل ميزاتها في: نظام التبريد وفعاليته، قوة المعالج المركزي وبطاقة الرسوميات، ونظام يساعد على التحكم بالحاسوب في أي لحظة من اللعب. بالإضافة إلى خصائص الشاشة في الحاسوب المحمول، وسهولة الترقية إلى مكونات أقوى في الحاسوب المكتبي».

تحديات

وحول العوامل أو المؤثرات التي سترسم توجهات سوق الحواسيب المحمولة خلال العام المقبل، أفادت كرم: «سيشهد العام المقبل العديد من العوامل الأساسية في سوق الحواسيب، من أهمها حالات النقص في وحدات المعالجة المركزية من إنتل ونهاية الدعم لنظام تشغيل ويندوز 7، الأمر الذي سيدفع البائعين إلى إعادة تقييم العروض وخيارات المنتجات للمستهلكين. ومن جهة أخرى، نشهد اليوم تغييراً فيما يطلبه الفرد من حاسوبه الشخصي، كالبحث عن الشكل والتصميم الغير تقليدي والاستعمالات المتعددة للحاسوب الواحد. ونحن كشركة بيع غير مباشر على تواصل مستمر بجميع شركائنا لمناقشة توجهات الأسواق وتحدياتها، وسبل التغلب على تلك التحديات، ودعم طرق النمو».

أسعار

وحول احتمالات تأثر أسعار الحواسيب في المنطقة في حال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قالت كرم: «الجميع يعلم أن جميع الحواسيب وقطعها تصنع في الصين بحكم الكلفة الرخيصة والأسعار التنافسية. ولا يوجد بديل في المستقبل القريب. نعتقد أن اتفاقاً داعماً للطرفين سيحصل بين الولايات المتحدة والصين في النهاية. وفعلاً في الثاني من ديسمبر الماضي تم تعليق التعريفات الجديدة من قبل الطرفين، وهذا يبشّر بتخفيف تأثير تلك التوترات التجارية على أسواق الحواسيب في العالم بشكل عام».

خطط

وحول خطط واستراتيجية آيسر في الدولة خلال العام المقبل، قالت كرم: «نتطلع بثقة إلى 2019 حيث سنتابع تعاوننا مع شركائنا في الدولة على صعيد البيع للمستهلكين أو البيع لقطاع التربية، وسنواصل مسيرة النمو معاً من خلال منتجاتنا الجديدة والمثيرة التي سنطرحها في السوق المحلي كحاسوب الألعاب «بريداتور ثرونوس»، والحاسوب الأكثر نحافة والأخف وزناً «سويفت 5»، بالإضافة إلى رفيق الأستاذ والتلميذ حاسوب «آيسر كرومبوك».

«بريداتور 21X»

وحول أداء كمبيوتر الألعاب الفائق «بريداتور 21X» في الإمارات، والذي صنع منه كمية محدودة جداً عالمياً، قالت كرم: «حققت مبيعات كمبيوتر الألعاب الفائق «بريداتور 21X» في الإمارات أداء قوياً خلال العامين الماضيين، ونحن فخورون أن 10% من مبيعات هذا الحاسوب عالمياً حصلت في الإمارات. ونحن الآن نحضر لإطلاق «بريداتور ثرونوس» الذي سيشكل قفزة نوعية في عالم الألعاب» .وحول حواسيب «آيسر» المتوفرة في السوق الإماراتية، قالت كرم: «نقدم في الإمارات عدة مجموعات من حواسيبنا للألعاب مقسمة حسب قوة الخصائص واختلافها: في الحواسيب المحمولة لدينا مجموعة نايترو 5، ومجموعة بريداتور من بريداتور هيليوس 300، وبريداتور هيليوس 500، وبريداتور ترايتون 700. أما بالنسبة للحواسيب المكتبية، فلدينا نايترو 50 ومجموعة بريداتور أورايون 5000 و 9000».