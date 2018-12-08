مزايا متفوقة لهاتف «هونر 10 لايت»

المصدر: دبي - البيان

يتميز هاتف «هونر 10 لايت» HONOR 10 Lite الجديد بكاميرا أمامية مذهلة تعمل بإمكانات الذكاء الاصطناعي ومتانة وقوة فائقة بسعر لا يصدّق، مما يتيح له التفوق على منافسيه بسهولة، حيث يحتوي الجهاز على مكونات متميزة تحاكي أقوى الهواتف في هيكل انسيابي بالغ الأناقة مما يجعله ذروة التصميم الجميل والقوة الهندسية المتفوقة. ومن المقرر إطلاق الجهاز في 14 ديسمبر في الشرق الأوسط (الإمارات والسعودية ومصر والعراق) . ويضم الهاتف في هيكله الحيوي ذو الألوان المتدرجة، عدداً من الخصائص المميزة التي تعكس تصميمه المستقبلي ومنها الشاشة الكبيرة بدون إطار والمزايا المتقدمة ونظام الذكاء الاصطناعي المتفوّق.