قريباً.. «بورشه - هواوي ميت 20 آر إس» في الأسواق

المصدر: دبي - البيان

تطرح هواوي في أسواق الإمارات قريباً إصدارها المحدود من الهاتف الذكي «بورشه ديزاين هواوي ميت 20 آر إس»، الذي يمزج بين التصميم الأنيق الفاخر والتقدم التقني في آن واحد. حيث يعلو غلاف الهاتف مواد راقية متناسقة من الزجاج وشبه الأنيلين المصنوع من الجلد الطبيعي، بالإضافة إلى تزيينه بزخارف شريطية من سباقات السيارات ما يمنحه مظهراً فريداً جداً.

ويستوحي الهاتف تصميم هيكله من سيارات بورشه بلونيها الأحمر والأسود ليعكس سرعة الأداء والقوة. أما جوانب الهاتف، فتنحني بصورة جريئة ومتقدمة لتقودك إلى ظهره الذي يبرز عليه رمز مشتق من تصميم سيارات السباق الشهيرة Rennsport بتناغم مع مصفوفة الكاميرات الثلاثية والتي أصبح العلامة المميزة لمجموعة هواتف «ميت 20».