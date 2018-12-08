قرص تخزين فائق الصغر من «ترانسيند»

المصدر: دبي - البيان

يجمع قرص التخزين ESD220C من نوع SSD الجديد من ترانسيند (Transcend)، بين سهولة التنقل لحجمه متناهي الصغر وفاعليته لأنه يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة تصل لـ400 ميجابايت في الثانية للكتابة وتتميّز أقراص التخزين SSD بحجم صغير ووزن خفيف وسهولة في الحمل والتنقل. ويصل حجم القرص لـ 9.6 ملم في الارتفاع، ووزنه لـ 35 جراماً مما يجعله يقترب من حجم بطاقة الائتمان، ويأتي القرص بحافظة أنيقة ذات لون أسود أخاذ، وطلاء مقاوم للخدش مما يزيد من صلابة وأناقة قرص التخزين في آن واحد. ويأتي القرص بسعات 120، 240، و480 جيجابايت مع نظام تشفير يمنح أعلى درجات الأمان لكل بياناتك، وزر خاص لعمل النسخ الاحتياطي أوتوماتيكياً.