انستغرام يطرح ميزة جديدة مهمة

المصدر: البيان الالكتروني

طرح تطبيق انستغرام اليوم ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إضافة أشخاص إلى قائمة "الأصدقاء المقربين"، ومن ثمَّ مشاركة الستوريز مع هذه المجموعة فقط.

وأصبحت ميزة الستوريز في انستغرام المكان المفضل للتعبير عند الكثيرين ومشاركة اللحظات اليومية، لكن مجتمعنا يكبر كل يوم - وفي بعض الأحيان قد ترى أن منشوراتك لا تناسب جميع الأشخاص، لكن عند إنشاء قائمة أصدقائك المقربين، سيختلف الأمر كثيرًا إذ تتوفر لديك الآن الحرية المطلقة في مشاركة لحظاتك التي يغلب عليها طابع الخصوصية مع مجموعة أصغر تختار أفرادها بنفسك.

ولإضافة أشخاص إلى قائمتك، انتقل إلى ملفك الشخصي واضغط على "الأصدقاء المقربين" في القائمة الجانبية، ولن يتمكن أحد غيرك من رؤية قائمة أصدقائك المقربين، ولن يكون بوسع أي شخص إرسال طلب لإضافته إلى تلك القائمة؛ لذا يمكنك تعديلها متى ما شئت.

وعندما تقوم بمشاركة منشوراتك في الستوريز، سيظهر لك خيار مشاركتها مع الأفراد الموجودين في قائمة أصدقائك المقربين فقط.

وإذا أضافك أحد الأشخاص إلى قائمة أصدقائه المقربين، فسترى شارةً باللون الأخضر أثناء مشاهدة الستوريز الخاصة بهم. كما سترى حلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي في علبة الستوريز.

وسيبدأ طرح ميزة قوائم الأصدقاء المقربين على مستوى العالم اليوم في آخر إصدار من انستغرام لنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.