غوغل تطلق Project Fi لاتصال أرخص بالانترنت على آيفون وأندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد ثلاث سنوات من إطلاق خدمة غوغل Project Fi للاتصال بالانترنت لأول مرة في عام 2015 أعلنت غوغل أمس أن هذه الخدمة أصبحت تعمل في أكثر من 170 بلداً واقليماً مع نسبة رضا من العملاء تجاوزت 90%.

وأوضح موقع "سي إن بي سي" أن أهم ما يميز خدمة "غوغل فاي" هي بساطة استخدامه وتكلفته البسيطة اعتمادًا على عادات استخدام الشخص ، وهي أرخص من أي شركة اتصالات في العالم، إذ تكلف 20 دولارًا للاتصال غير المحدود والرسائل النصية، و 10 دولارات لكل غيغابايت من البيانات. ويسترجع المستخدمون أموالهم مقابل أي بيانات لا يستخدمونها، كما أن استخدام بيانات أكثر من 6 غيغابايت تكون مجانية (ولكن غوغل ستبطئ السرعة بعد وصول المستخدمين إلى 15 غيغابايت). كما لا توجد رسوم تجوال في أكثر من 170 بلداً.

ووفقاً لموقع "عالم التقنية، أعلنت غوغل أمس عن انطلاقة جديدة للخدمة وذلك بتغيير اسمها من Project Fi إلى Google Fi مع دعم المزيد من الهواتف على اندرويد و iOS وهي خطوة تحدث لأول مرة.

القائمة الجديدة للهواتف المدعومة شملت هواتف سامسونج و هواوي وهواتف من شاومي و LG و HTC وون بلس وموتورولا و نوكيا واسينشال بالاضافة لدعم بعض هواتف آيفون.

تؤكد غوغل أن التطبيق على اندرويد و iOS لازال في المرحلة التجريبية وهذا يعني انك قد تواجه بعض المشاكل ولكن التطبيق سيقوم بكافة المهام على كل حال.