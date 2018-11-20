مشكلات غير معروفة تعيق الدخول إلى فيسبوك

المصدر: (أ ف ب)

أعلنت شركة "فيسبوك" الثلاثاء أنّ مستخدميها يواجهون مشكلات في الوصول إلى موقعها وتطبيقاتها الأخرى مثل انستغرام، دون أن توضح الشركة العملاقة سبب انقطاع الخدمة.

وهي المرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين التي تؤدي مشاكل تقنية الى عرقلة الدخول لموقع فيسبوك.

وأظهر موقع المراقبة المستقلة "داون ديتيكتور" خريطة تشير إلى انقطاع خدمات فيسبوك في معظم أرجاء العالم خصوصا في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وذكرت شركة فيسبوك في تغريدة على تويتر "نعرف أن البعض يواجه مشكلات في الوصول إلى حزمة تطبيقات فيسبوك. نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

ولم تقدم فيسبوك سبباً أو تفاصيل عن هذه المشكلات. وتعرضت شركة فيسبوك، التي تدير منصة مشاركة الصور انستغرام وتطبيقي واتس آب وماسنجر للرسائل، لضغوط كبيرة في الأسابيع الأخيرة بسبب تعاملها مع حملات المعلومات الخاطئة.