سماعات «سوني» ترتقي بميزة إلغاء الضوضاء

المصدر: دبي ــ البيان

توفّر سماعات الرأس WH-1000XM3 الجديدة من سوني معالج QN1 لإلغاء الضوضاء عالي الدقة المطوّر حديثاً، والذي يتميّز تقريباً بأداء أقوى بأربع مرات مقارنة بالمعالج السابق.

ويستطيع هذا العنصر الجديد إلغاء نقل الضجيج كسابقه، كما أنّه قادرٌ على إلغاء الأصوات الموجودة في الخلفية مثل ضجيج الشارع وأصوات الناس. وتتميّز السماعات الجديدة أيضاً بتقنية جهاز استشعار الضوضاء المزدوج الذي يلتقط الصوت المحيطي بواسطة ميكروفونات مزدوجة، ومن ثمّ ينقل بيانات الصوت إلى المعالج لإلغاء الضوضاء.

وصُمّمت هذه السماعات للاستخدام بشكل خاص خلال السفر، حيث تسمح ميزة «تحسين الضغط الجوي» بالتكيّف مع الارتفاع العالي باستخدام أجهزة استشعار تقوم بالكشف عن ضغط الهواء، وبالتالي تحسين إلغاء الضوضاء وفقاً لذلك.