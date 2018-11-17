«نوكيا 3.1 بلس» يوفّر تجارب ترفيه فريدة

المصدر: دبي ــ البيان

يتميز هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus الجديد بشاشة كبيرة قياس 6 بوصات وبطارية بقوة 3500 ميللي أمبير تدوم حتى يومين.

ومن خلال الكاميرات الخلفية المزدوجة التي تمكّن المستخدم من التقاط أفضل الصور، بالإضافة إلى التجارب السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعمها الشرائح الثمانية الأساسية؛ يوفر الهاتف مزايا تصوير فريدة بسعر مناسب في متناول الجميع.

ويوفر الهاتف تجارب مشاهدة رائعة في فئته بفضل شاشته ذات الدقة العالية، وتشغيل مزيد من ملفات الأخبار والتطبيقات ومقاطع الفيديو المفضّلة لديك، مما يجعله مثالياً لتدفقات المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعية، علاوة على تمتعه بأحدث إصدارات «أندرويد ون».