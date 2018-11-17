«مايكروسوفت» تطرح «سيرفس غو» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يتميز حاسوب «سيرفس غو» «Surface Go» اللوحي الذي طرحته «مايكروسوفت» مؤخراً في الإمارات بأسعار مناسبة؛ بأنه أصغر وأخف جهاز وزناً بين سلسلة عائلة أجهزة سيرفس المحمولة.

ويتميز الجهاز بوزن خفيف لا يتجاوز 500 غرام، وشاشة قياس 10 بوصات مع توفير نفس القوة وجودة الأداء والإنتاجية التي تشتهر بها حزمة سرفيس. ويحتوي «سيرفس غو» على معالج إنتل Gold 4415Y من الجيل السابع ليحقق التوازن بين الأداء والعمر والخصائص الحرارية، ويسمح بتصميم رقيق بدون الحاجة إلى مراوح تبريد.

كما يوفر الجهاز عمر بطارية يصل إلى تسع ساعات من العمل المتواصل. ويقدم الجهاز أيضاً شاشة PixelSense عالية الدقة ومصممة خصيصاً لتدعم قلم سيرفس بمستويات دقيقة تصل إلى 4096 من حساسية الضغط.