تهديد خطير لمقدمي البرامج حول العالم من الصين

المصدر: البيان الالكتروني

في تهديد خطير لمقدمي البرامج حول العالم طورت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بالتعاون مع شركة سوجو الصينية التكنولوجية العملاقة، أول مقدم ينتمي للذكاء الصناعي في العالم.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته بي بي سي مقدم برنامج حقيقي نسخة بشرية ونسخة صناعية له وهو أول مقدم للذكاء الصناعي في العالم حسبما قالت وكالة شينخوا، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل صنعوا نسخة مماثلة باللغة الانجليزية.

وعرض المذيع المستنسخ للمرة الأولى في مؤتمر الانترنت العالمي بالتعاون مع شركة سوجو الصينية التكنولوجية العملاقة

ويمكن لهذا المقدم قراءة أي شي يوضع له في النظام بدقة متناهية.

فهل يمكن لبرنامج مثل هذا أن يهدد مقدمي البرامج في العالم؟