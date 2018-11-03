تشكيل أول فريق للرياضة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت شركة «دل غيمينغ» شراكة مع «برافادو غيمينغ» لتأسيس فريق للرياضة الإلكترونية يكون الأول من نوعه في دولة الإمارات، ودعمه ورعايته. وستتعاون الشركتان في اختيار لاعبين محترفين من بلدان الشرق الأوسط، بعد إجراء تقييم شامل، اعتماداً على مستويات الخبرة والأداء في منافسات الألعاب. بعد ذلك، سيجري إعداد هؤلاء اللاعبين الكبار ليكونوا جزءاً من فريق الرياضات الإلكترونية الأول في دولة الإمارات.

وقد شهد قطاع الألعاب الإلكترونية تغيرات كبيرة على مر السنين، وتتوقع شركة الاستثمارات «غولدمان ساكس» أن يصل جمهور الرياضات الإلكترونية إلى 276 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2022، متفوقًا على جماهير ألعاب رياضية تقليدية ذات شعبية عريضة.