إطلاق الطلب المسبق لـ«Galaxy A9» في الإمارات

المصدر: دبي-البيان

أطلقت سامسونغ الخليج للإلكترونيات، عملية الطلب المسبق في الإمارات، لأحدث الأجهزة الذكية في سلسلة Galaxy A series.

حيث يتوفر هاتف Galaxy A9 للطلب المسبق من 1 إلى 13 نوفمبر عبر الإنترنت، وسيتمتع العملاء الذين طلبوا الجهاز مسبقاً، بأول كاميرا رباعية في العالم، كما سيحصلون على سماعة U Flex، إضافة إلى شاحن بطارية سامسونغ.يتميز هاتف Galaxy A9 بشاشة Super AMOLED قياس 6.3 إنشات.

إضافة إلى الكاميرا الرباعية الخلفية بتقريب بصري مضاعف لالتقاط صور مقربة، بتفاصيل دقيقة، حتى عن بعد، مع عدسة فائقة الوضوح، ومحسّن المشهد لتحديد العناصر المراد تصويرها، وضبط الإعدادات للحصول على الصورة الأفضل.

وقال طارق صباغ رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يمثل إطلاق الهاتف، انعكاساً لرغبة سامسونغ في تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين في المنطقة. يتميز الهاتف الجديد بتصميمه الرائع، وأدائه الفائق، وقدرات تصوير استثنائية مع أول كاميرا رباعية في العالم».

تلتقط العدسة الرئيسة لـ Galaxy A9، صوراً واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة المشرقة والمنخفضة، على حد سواء، كما يمنحك عمق العدسة حرية إدارة عمق الصورة بشكل يدوي، والتركيز على العناصر المراد تصويرها للحصول على صور مذهلة واحترافية.

كما يدعم الهاتف تقنية الصوت المحيطي، التي تعزز التجربة الترفيهية عبر نقل الصوت المتدفق في محيطك.

يتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأزرق والوردي، مع تصميم أنيق، يمكن الإمساك به في يد واحدة، مع واجهة خلفية ثلاثية الأبعاد، مصنوعة من الزجاج عالي الجودة.