اكتشاف أصغر دماغ في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

يأمل علماء الأعصاب أن يتمكنوا من خلال دراسة الأدمغة الصغيرة من العثور على أدلة تساعد في فهم أمراض مثل الزهايمر، والباركنسون وغيرها من الاضطرابات العصبية.

فقد استطاع عماء في ألمانيا من تحديد أصغر دماغ لحيوان في العالم، وفق تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويشير التقرير إلى أن أدمغة أحد أنواع الديدان تتضمن خلايا عصبية مشابهة جداً لتلك الموجودة في دماغ الإنسان.

كما أوضح العلماء أن أدمغة هذه الديدان هي تقريبا بسمك شعرة الإنسان.

وأفاد الدكتور ديتليف أرندت، من مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي في ألمانيا: «في المرحلة التي عملنا خلالها على الدراسة، قمنا بفحص ديدان تبلغ من العمر ستة أيام فقط، ووجدنا داخلها أصغر الأدمغة الكاملة في العالم» وفق صحيفة الشرق الاوسط.

وأشار التقرير إلى أن الديدان تسمى «بلاتينيريس دومريلي»، وتعتبر من أسلاف الديدان البحرية الأقرب إلى ديدان الأرض.

وتابع أرندت: «الحيوانات البحرية تشكل أدمغتها في وقت مبكر جداً لأنها تبدأ في التفاعل مع البيئة بمرحلة مبكرة. أما الفئران والذباب فتتشكل أدمغتها في مرحلة متقدمة نسبياً، وتحتوي على عدد كبير من الخلايا».

وقد استخدم فريق الدكتور أرندت،وفق صحيفة الشرق الاوسط الذي تألف أيضاً من علماء من جامعة إكستر، صبغة الـ«فلورسنت» الخاصة لرؤية نشاط خلايا الدماغ عند الديدان. ولاحظ الفريق المادة الكيميائية المضيئة أثناء تشغيلها واستخدم تصوير الكالسيوم لتسجيل النشاط العصبي في الدماغ.

وتلعب أيونات الكالسيوم، وهي عبارة عن جسيمات مشحونة، دوراً أساسياً في نقل إشارات الدماغ.

ويسمح بروتين الكالسيوم، الذي تم تحديده لأول مرة في عام 2011، لأيونات الكالسيوم بالانتقال من داخل الخلية إلى الـ«ميتوكوندريا» أو المصورات الحيوية التي يعتبرها الأطباء مركز توليد الطاقة للخلية.

ويأمل علماء الأعصاب أن يتمكنوا من خلال دراسة هذه الأدمغة الصغيرة من العثور على أدلة تساعد في فهم أمراض مثل ألزهايمر، والباركنسون وغيرها من الاضطرابات العصبية.

