مسبار ناسا يحطم الرقم القياسي في الاقتراب من الشمس

المصدر: (د ب أ)

سجل مسبار "باركر سولار" الذي أطلقته وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) في أغسطس الماضي رقماً قياسياً جديداً في الاقتراب من الشمس أكثر من أي مركبة فضائية سابقة، وذلك حسبما أعلنت ناسا اليوم الثلاثاء.

وقالت ناسا إن مسبار "باركر سولار" حطم أمس الاثنين رقماً قياسياً سجله في عام 1976 المسبار الألماني الأميركي "هيليوس 2 " عندما اقترب من الشمس وأصبح على بعد أكثر من 73ر42 مليون كيلومترا منها.

واجتاز المسبار تلك المنطقة في حوالي الساعة 1704 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.

ومن المتوقع أيضا أن يتجاوز مسبار "باركر سولار" السرعة القياسية التي سجلها مسبار " "هيليوس 2 ".

وقالت ناسا ان هيليوس 2 سجل سرعة مقدارها 960ر246 كيلومترا في الساعة بالنسبة للشمس في رحلتها منذ أكثر من 40 عاماً ، في حين يتوقع أن يصل مسبار "باركر سولار" إلى سرعة أعلى مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت ناسا إن الرقمين سيتم تحطيمهما بشكل متكرر خلال مهمة "باركر سولار" التي بدأت يوم 12 أغسطس الماضي من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

وسيقوم المسبار الفضائي بدراسة الشمس خلال 24 رحلة جوية قريبة في غضون السنوات السبع المقبلة ، وسيقترب من الشمس أكثر فأكثر إلى أن يحين وقت الطواف النهائي حيث سيصبح على مسافة نحو 16ر6 مليون كيلومتر من سطحها.