غارتنر: تقدم بطيء للمبادرات الرقمية الحكومية في العالم

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة حديثة لشركة «غارتنر» للاستشارات، أن المبادرات الرقمية في القطاع الحكومي في العديد من الحكومات في العالم لا تزال تعاني تباطؤاً في تعزيز هذه المبادرات وتوسيعها، مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تشهد تقدماً أوسع على مستوى المبادرات الرقمية، وذلك بالرغم من أن تلك المبادرات تحتل مراتب متقدمة على سلّم أولويات القطاع الحكومي.

وقد أظهرت الدراسة، أن نصف الجهات المشاركة من القطاع الحكومي تتطلع نحو الانتقال إلى الحوكمة الرقمية سعياً منها لتحقيق مزيج من أهداف التحوّل الرقمي وتحسين العمليات. أما النصف الآخر منها فتركز على هدف واحد فقط، يتمثل في تحسين العمليات (33%)، أو في تحقيق التحوّل الرقمي (17%).