تويتر توقف خدمة "المومنت" على الأجهزة الذكية

المصدر: راضية آيت خداش

أعلنت شركة تويتر أن خدمة الـمومنت "Moments" لن تكون متاحة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس، مؤكدة أن الخدمة ستبقى متوفرة على أجهزة الكمبيوتر.

وأوضحت تويتر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر الجاري.

وكان قرار الشركة مفاجئًا للمستخدمين، إذ أنها لم تصدر أي إشارة على أنها قد تزيل ميزة "المومنت" من منصات الهواتف المحمولة، بل على العكس تمامًا، إذ أنها أعلنت قبل شهرين بأنها تعمل على تحسين هذه الخدمة. ووفقاً لموقع (appytechie.com) يبدوا أن التغير جاء خلال العمل على تطوير الخدمة. إذ رأت تويتر أن المستخدمين ليسوا مهتمين بالمومنت على منصات الهواتف المحمولة، وعادة ما تعمل الشركة على إزالة الميزات التي لا تحقق تفاعلا لدى الجمهور، وذلك ليتسنى لها التركيز على توفير منتجات وميزات جديدة تهم المستخدمين.

وأكد مصدر في تويتر للبيان إن القرار يتعلق فقط بخاصية إنشاء "المومنت عن طريق الهواتف الذكية.