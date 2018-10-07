شاهد.. إكسسوار غريب يزحف بهاتفك ويفرك معصمك

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

قام باحث بتطوير أصبع آلي يمكن توصيله بالهاتف ليقدم ميزات إضافية إذ يمكن استخدامه كحامل للجهاز أو كمقبض إضافي أو عصا للتحكم كما يمكنه التعبير ونقل الرسائل المرسلة إليك من خلال فرك الجزء الخلفي من معصمك.

ويأتي الأصبع الآلي " MobiLimb " بأغلفة وتشكيلات مختلفة ومتنوعة، منها بالجلد بشري وأخرى بالفراء.

الأصبع الذكي لديه خاصية أخرى إذ يحول هاتفك من مجرد جهاز جامد إلى جهاز صديق يمسك بيدك وكأنه صديق مقرب.

الجهاز MobiLimb ، طوره مارك تايسير، وهو طالب دكتوراه في جامعة باريس - ساكلاي في فرنسا، والذي عمل على تزويد الإصبع بعدد من المحركات وأجهزة الاستشعار التي تدعم قدراته على التفاعل مع المحتوى.

الإكسسوار الجديد يمنح الهاتف طابعا غريبا يجذب الانتباه، إذ أنه يزحف على السطح باتجاه المستخدم حاملا معه الهاتف. وفي حالات أخرى، يتحرك الإصبع للأعلى والأسفل عندما يتلقى المستخدم إشعارًا.

كما يتفاعل الأصبع الآلي مع الإيموجي أو الرموز التعبيرية المرسلة إليك فيقوم بعدة حركات فمثلا يفرك معصمك بحنان في حال تلقيت رمز الإيموجي المبتسم. ويهتم الأصبع أيضا بكتابة الرسائل والرد على أصدقائك باستخدام قلم خاص.

وبالنسبة لهواة ألعاب الفيديو، يمكنهم استخدام الأصبع الآلي كوحدة تحكم أو عصا للتحكم في الكائنات الافتراضية في لعبة الفيديو.

ويعتزم الباحث تايسير عرض اختراعه الجديد في مؤتمر برمجيات تكنولوجيا المستخدمين في برلين أكتوبر الجاري