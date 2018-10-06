غسالة مبتكرة توفّر 24 ألف ليتر مياه سنوياً بكل غرفة فندقية

المصدر: دبي - البيان

أكّد مايك فيراند، المدير الإداري، في «هيدروفينيتي» التابعة لمجموعة «زيروس» البريطانية المتخصصة في مجال التكنولوجيا.

وتوفير أنظمة الغسالات المبتكرة، أن الغسالات الصناعية التي زودتها الشركة مؤخراً لشركة «إلكترو راك»، وعددها 32 غسالة، قادرة على توفير 24 ألف ليتر من المياه سنوياً عن كل غرفة فندقية، مؤكداً التزام «هيدروفينيتي» بمساعدة القطاعات الأكثر استهلاكاً للمياه لتصبح أكثر استدامة.

واستقطاب أحدث تكنولوجياتنا الحاصلة على براءة اختراع إلى الإمارات من خلال شركاء محليين ذات سمعة مرموقة، وذلك انسجاماً مع أهداف الإمارات في مجال الاستدامة والحد من كمية المياه المستهلكة في عمليات الفنادق. وتواجه الإمارات تحديات كبيرة في ما يتعلق بإدارة المياه نظراً لندرة المياه الجوفية.

والضغط المتزايد على تحلية المياه والبنية التحتية للمياه المستعملة. وفي العام 2018، حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام من المتوقع أن تنضب بالكامل في غضون 55 سنة في حال استمر الاستهلاك الكلي للمياه عند مستوياته الحالية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تتمتع الإمارات بأحد أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم.

وأضاف فيراند: تسهم تقنياتنا المبتكرة في الحد من البصمة البيئية لعمليات الغسيل ما يقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% مقارنة مع كميات المياه المستخدمة في الغسالات التقليدية من خلال استخدام تقنية الكرات البلاستيكية لكشط الدهون الحاصلة على براءة اختراع. ويعمل نظام هيدروفينيتي أيضاً على تحسين أداء عمليات الغسيل وإطالة عمر الثياب المغسولة.

ويعمل فريق الخبراء لدينا على مراقبة ولإشراف على جميع المراحل بدءاً من تطوير برامج الغسيل وصولاً إلى المواد الكيميائية المستخدمة لضمان حصول العميل على أفضل النتائج الممكنة من خلال استخدام التقنية الأكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة في السوق. وتضم قائمة عملائنا المغاسل التجارية والفنادق والمنتجعات الصحية الفاخرة إضافة إلى مجموعة من العلامات الفندقية الرائدة.

لقد تمكنا من توفير ملايين اللترات من المياه في جميع أنحاء العالم ونشعر بالحماس لتكرار هذه التجربة وهذا الإنجاز في دولة الإمارات. وتهدف رؤية السياحة 2020 لاستقطاب 20 مليون زائر إلى دبي بحلول العام 2020 ما سيسهم في زيادة كميات المياه المستخدمة في الغسيل التقليدي في الفنادق.

ويمكن لنظام هيدروفينيتي أن يوفر ما يصل إلى 24 ألف لتر من المياه سنوياً لكل غرفة فندقية. يأتي ذلك مع إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار في أقل من عام واحد في بعض الحالات.