«هيرو 7 بلاك» ترتقي بالتصوير الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ترتقي كاميرا «هيرو 7 بلاك» HERO7 Black الجديدة من «غو برو» بمعايير GoPro بالتصوير الرقمي إلى مستوى جديد بفضل ميزة ثبات صورة الفيديو HyperSmooth التي تضاهي استخدام أداة آلية بثلاثة محاور حتى تحت الماء لغاية 10 أمتار.

وفي ظروف الصدمات والرياح الشديدة. وتقدم كاميرا الأكشن المتقدمة كذلك ميزة تصوير الفيديو بتقنية TimeWarp التي تعيد تشغيل تجربتك الكاملة في غضون ثوانٍ بنسخة مضغوطة.

وتتميّز بمستوى ثبات فائق وسرعة أعلى من النسخة الأصلية، مع إمكانية تحويل مقاطع الفيديو الأطول إلى مقاطع قصيرة وسلسة تجذبك لمشاهدتها وتسهل مشاركتها، مع تصوير فيديو بدقة 4K مع 60 إطاراً لكل ثانية، وميزة التحكم الصوتي وGPS، ونقل الملفات تلقائياً إلى الهاتف، وغيرها الكثير.