هجوم سيبراني جديد لعصابة «سيدنيت»

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون في شركة «إسيت» هجوماً إلكترونياً حمل اسم «لوجاكس LoJax» قامت به عصابة من المهاجمين تسمى «سيدنيت Sednit»، ضد العديد من الأهداف البارزة في وسط وشرق أوروبا.

وذلك باستخدام «UEFI rootkit» وهو واجهة تشغيل تربط بين نظام تشغيل والرقاقة، التي تحمل البرنامج المثبت علي ذاكرة الـROM الخاص بتشغيل قطعة الهاردوير تهدف إلى تأسيس وجود على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا.

وقال جان بوتن الباحث في مجال الأمن السيبراني في شركة إسيت: تمتلك هذه المجموعة في ترسانتها مجموعة متنوعة من أدوات البرمجيات الخبيثة. إن اكتشاف أول تهديد UEFI rootkit هو بمثابة دعوة للاستيقاظ للمستخدمين ومنظماتهم الذين غالباً ما يتجاهلون المخاطر المرتبطة بتعديلات البرامج الثابتة.