هولندا تحظر الدراجات الكهربائية عقب حادث مميت

المصدر: (د ب أ)

حظرت هولندا بشكل مؤقت الدراجات الكهربائية وذلك بعد وقوع حادث الشهر الماضي أودى بحياة أربعة أطفال.

وقال وزير النقل كورا فان نيوينهاوزين اليوم الاثنين، في لاهاي إنه لن يتم السماح بسير الدراجات على الطرق العامة، مضيفا أن التحقيقات الأولية كشفت عن "مخاطر محتملة على السلامة".

وكانت دراجة كهربائية قد اصطدمت بقطار عند تقاطع بين خط سكة حديد وطريق لعبور المشاة أو السيارات (مزلقان) في مدينة أوس الجنوبية الشرقية في 20 سبتمبر الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أطفال، وإصابة طفل آخر وشخص بجروح خطيرة. ووقع الحادث في الوقت الذي كان يقوم فيه أحد العاملين في مراكز الرعاية النهارية بنقل الأطفال إلى المدرسة.

وقال شهود عيان للإذاعة الهولندية إن مكابح الدراجة الكهربائية تعطلت، وأن سائقها صاح قائلا إنه لا يستطيع إيقاف الدراجة..

ويتم استخدم الدراجات الكهربائية من جانب العديد من مراكز الرعاية النهارية في هولندا، حيث يجلس الدراج خلف صندوق كبير يمكنه استيعاب ما يصل إلى 10 أطفال.

