نظارة من «فيسبوك» للتجول في الواقع الافتراضي

المصدر: دبي ـ البيان

تتيح نظارة العالم الافتراضي والمدمج «أوكيولوس كويست» النظر من أي اتجاه والسير عبر الفضاء الافتراضي تماما كما يحدث في العالم الواقعي، من خلال أربع كاميرات بزاوية عريضة.

وتم تزويد النظارة بأجهزة تحكم تعمل باللمس تتيح التفاعل مع الأشخاص والأشياء بشكل طبيعي، بدون الحاجة إلى أسلاك أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة استشعار خارجية.

وتقول «فيسبوك» التي عرضت النظارة خلال مؤتمر أوكيولوس كونيكت الخامس في مدينة سان خوسيه بكاليفورنيا إنها تقدم تقنية الواقع الافتراضي التي ينتظرها الجميع، أما شركة أوكيولوس التي تمتلكها فيسبوك فقالت إنها فتحت عصرا جديدا من ألعاب الواقع الافتراضي، بهذه النظارة التي تقدم أول نظام ألعاب واقع افتراضي متعدد الإمكانات.