«دايسون» تكشف عن أحدث ابتكارات التنظيف المنزلي

المصدر: دبي- البيان

كشفت دايسون الشركة البريطانية المتخصصة في التقنيات المنزلية الأسبوع الماضي عن مكنسة دايسون «سايكلون Cyclone V10» اللاسلكية الجديدة، التي تستخدم أكثر محركات دايسون الرقمية تطوراً على الإطلاق، الذي يدور بأكثر من 125 ألف دورة في الدقيقة ولا يتجاوز وزنه 125 غراماً فقط، ويمنح المكنسة الجديدة أعلى قوة شفط ممكنة بين المكانس الأسطوانية.

وكشفت دايسون أيضاً عن منقي الهواء دايسون «بيور كول»، الذي يلخص كامل خبرات دايسون في مجال تدفق الهواء والفلترة والإلكترونيات، ليعالج مشكلة تلوث الهواء في الأماكن المغلقة، ويوفر لمن يقتنيه جهاز تنقية الهواء الوحيد القادر على تنقية الهواء في كامل الغرفة بأفضل شكل، حيث يلتقط 99.95% من الملوثات ومسببات الحساسية متناهية الصغر بما يصل إلى 0.1 ميكرون.

وأكّد يوسف المعلم، المدير العام لـ«دايسون» في الإمارات خلال إطلاق المكنسة أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في الإمارات ونقل أحدث ابتكاراتها التي تحّد من التلوث إلى الدولة، مؤكداً عزم الشركة توسيع نشاط تجارة التجزئة وتدشين منصة للتجارة الإلكترونية تتيح لجمهور المستهلكين في الإمارات الوصول إلى منتجات دايسون بطريقة أسهل، لافتاً إلى أن دايسون حققت نمواً بنسبة 128% على مدار السنوات الخمس الماضية في منطقة الشرق الأوسط.

محرك مبتكر

ويعتبر محرك دايسون الرقمي V10 أساس وجوهر مكنسة دايسون «سايكلون V10» اللاسلكية، فقد أتاح هذا المحرك الجديد لمهندسي دايسون تدوير أعاصير المكنسة وتجميع صندوق النفاية بزاوية 90 درجة ليأخذ شكلاً طولياً، الأمر الذي يخلق مسار تدفق هواء خطي يحسن من كمية الهواء الذي يتم شفطه بنسبة 20% بالمقارنة مع مكنسة دايسون V8 اللاسلكية.

كما يسمح التصميم الجديد بتوفير آلية تفريغ بشفط مباشر لصندوق النفاية توفر سهولة أكبر في الاستخدام. ومع سعة أكبر بنسبة 40% لصندوق النفاية، يمكنكم تنظيف مساحة أكبر من المنزل وتفريغ الصندوق لمرات أقل، كما يمكن التحول بسهولة لوضعية الحمل باليد لتنظيف السيارة.