«كولمان» مساعد رقمي يقدم المشورة

المصدر: دبي ـ البيان

صمم المساعد الرقمي «كولمان» من «إنفـور»، المتخصصة في حلول التطبيقات السحابية للأعمال، لمساعدة الأفراد على الارتقاء بقدراتهم العملية من خلال تمكين معالجة واستخدام اللغة البشرية الطبيعية ضمن حزمة «كلاود سويت» السحابية من «إنفور» ما يجعل العمل أكثر متعة وإنتاجية. حيث يقوم «كولمان» بتقديم المشورة لمساعدة المستخدم على اتخاذ القرارات، والمؤازرة بتوفيره معلومات رئيسة في النقاط الحساسة من عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أتمتة المهام المتكررة قليلة القيمة ليمكّن المستخدم من التركيز على العمل الأكثر أهمية. ويتوقع مع نهاية عام 2018 أن يتكامل «كولمان» مع نظام «أمازون أليكسا» للأعمال، والذي يقدم أدوات لإدارة أجهزة «أليكسا» وتسجيل المستخدمين وضبط المهارات.