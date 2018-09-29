«هواوي» تطلق عصراً جديداً من الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

كشفت هواوي خلال جلسة حوارية حصرية، استضافتها العلامة الرائدة في الإمارات مؤخراً عن تفاصيل الإمكانات الهائلة لمعالجها الجديد «كيرين 980»، الذي يعتبر أول معالج للهواتف المحمولة على مستوى العالم يستند في عمله إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق المعيار 7 نانومتر، ويؤذن بمشارف عصر جديد من توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية.

واستعرض أحد خبراء هواوي العالميين جوانب تميّز شريحة المعالج الجديدة المبنية وفق معيار 7 نانومتر، وما يمكن لهذه الشريحة تحقيقه في رفع مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة هواتف «هواوي مايت 20» HUAWEI Mate 20، التي ستطلق عالمياً من لندن في 16 أكتوبر المقبل، ليتبعه طرح الهاتف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من دبي في 24 أكتوبر.

أكّد ديفيد وانغ مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات، خلال الجلسة نظرته المتفائلة لأداء سوق الهواتف الذكية في الدولة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مؤكداً زيادة إجمالي مبيعات الشركة من هواتف «هواوي» في الإمارات بنسبة 100% وفقاً لبيانات يونيو الماضي، بالرغم من تفاوت التقارير التي تحدثت إما عن انخفاض وإما ازدياد في مبيعات الهواتف الذكية في الدولة.

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة بأداء سوق الإمارات ونتوقع أن تستحوذ هواتف «مايت 20»، التي ستطلق عصراً جديداً من الذكاء الاصطناعي، حصة كبيرة من السوق حال إطلاقها في الدولة، نظراً للإمكانات الهائلة لتلك الأجهزة، وانسجامها مع أجندة الابتكار في الدولة لبناء مجتمع متقدّم تقنياً، حيث تعد هواوي من أهم الشركات الداعمة لتلك الجهود، من خلال سعيها المستمر لتصدر قطاع الابتكار التقني ونقل أحدث الابتكارات وتلبية تطلعات العملاء في دولة الإمارات».

كفاءة أعلى

ويمتاز المعالج الجديد بقدرته على تقديم أداء محسن بنسبة 75% وبالتالي تحقيق كفاءة أعلى بنسبة 58% في استهلاك الطاقة، وذلك بفضل معالجه المبني وفق معيار 7 نانومتر، والذي يحتوي على 6.9 مليارات ترانزستور- أي أكثر بمعدل 1.6 بالمقارنة مع النسخ السابقة من المعالج.

ويقدّم معالج «كيرين 980» سرعة كبيرة في تشغيل التطبيقات ووقتاً أطول من العمل المستمر، إضافة للإمكانات المحسّنة في أداء المهام المتعددة وتجربة استخدام أكثر سلاسة. وبفضل أسلوبه الفريد في تجميع النوى، يمكن للمعالج توزيع الجهد بمرونة بحسب متطلبات الهاتف عند كل استخدام.

تجربة الألعاب

مع ازدياد المتطلبات اللازمة في الهواتف المحمولة لتشغيل الألعاب الحديثة، تبشر وحدة معالجة الصور Mali-G76 في معالج «كيرين 980» بتجربة ألعاب غير مسبوقة، وتعد المستخدمين بتجربة مرئية أفضل بفضل قدرات معالجة الصور المحسّنة بنسبة 46%، مع تحسين في استهلاك الطاقة بنسبة 178% بالمقارنة مع الجيل السابق من المعالج. كما وتمتاز هذه الوحدة بقدرتها الكبيرة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع وتحليل الأعباء المرتبطة بكل لعبة وتعديل توزيع الموارد اللازمة بشكل يضمن أفضل تجربة ألعاب على الهاتف المحمول.

كاميرا متفوقة

ويأتي المعالج الجديد لتحسين قدرات الكاميرا في السلسة القادمة من هاتف هواتف «هواوي مايت 20». وستضم سلسلة الهواتف الجديدة الجيل الرابع من معالج إشارات الصور (ISP)، والذي يقدم دعماً أعلى لضبط إعدادات الكاميرا المزدوجة، ويساعد في إعادة إنتاج المدى الديناميكي العالي (HDR)، ما يتيح التحكم بمستوى التباين في الصورة وزيادة وضوح الأجسام في مختلف أبعاد عمق الصورة.

وإضافة إلى ذلك، يتيح معالج «كيرين 980» حلاً مثالياً لتشويش الصورة، ما يعني جودة أعلى للصور الملتقطة في ظروف الإضاءة الضعيفة، وتحسين تتبع الأجسام المتحركة بدقة تصل إلى 97.4%، ما يمكّن المستخدمين من التقاط الصور الحماسية السريعة.

وبالنسبة للفيديو، تواكب كاميرا هواتف «هواوي مايت 20» الطلب المتزايد على المزايا المحسّنة في تصوير الفيديو بهدف تقديم محتوى ممتاز مناسب لمنصات التواصل الاجتماعي الحديثة. ويتبنى معالج «كيرين 980» منهجاً جديداً بالكامل في معالجة الفيديو، إذ يتيح للكاميرا تصوير المقاطع بمعدل تأخير أقل بنسبة 33%.

تواصل فائق

لتحقيق أفضل مستويات الأداء في مجال الاتصال في الهواتف المدعومة بمعالج «كيرين 980»، عمدت هواوي لإدماج أول وحدة نشر إشارة في العالم تدعم تقنيات LTE Cat.21، والتي تتيح سرعة تنزيل تصل بالحد الأقصى إلى 1.4 غيغابت بالثانية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت هواوي تقنيات رصد إشارات الشبكة عبر مختلف حزم الترددات، ما يمكّن المستخدمين من اختيار الشبكات الجوالة بكل حرية والاستمتاع بتجربة اتصال ممتازة في أي مكان.

ذكاء اصطناعي

بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة العام الماضي في أعقاب إطلاق سلسلة هواتف «هواوي مايت 10»، والتي ضمت أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يأتي معالج «كيرين 980» ليقدم تجربة محسّنة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن الهواتف المحمولة، وذلك من حيث التعرّف على الأجسام ومعالجة الفيديو في الوقت الفعلي، وتجزئة الأجسام في عمق الصورة في الوقت الفعلي بفضل احتوائه على أول وحدة معالجة للهواتف المحمولة على مستوى العالم تستند في عملها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم بناؤها وفق المعيار 7 نانومتر، والتي تتيح إمكانية رصد والتقاط 4500 صورة في الدقيقة. ويؤكد هذا تصدر هواوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الهواتف المحمولة.

بحوث وتطوير

وتهتم هواوي اهتماما كبيراً بالأبحاث والتطوير والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة، إذ تدير الشركة 14 مركز أبحاث وتطوير حول العالم، وتخصص 45% من إجمالي قواها البشرية لهذا المجال. ووفقاً للائحة الأوروبية لتقييم الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير الصناعي لعام 2017، احتلت استثمارات هواوي المرتبة السادسة عالمياً في مجال البحوث والتطوير.