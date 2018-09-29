«غوغل» تحدّث محرك بحثها

المصدر: دبي - البيان

بالتزامن مع احتفالها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، أعلنت شركة غوغل عن إدخال تحسينات وتغييرات كبيرة في تجربة البحث، لمساعدة وتلبية احتياجات المستخدم من المعلومات ومن المتوقع أن يتم طرح تلك التحسينات والتغييرات تدريجياً، وأوضحت غوغل أنها تسعى جاهدة لتقديم معلومات بسرعة أكبر وجودة أعلى.

وكانت مهمة غوغل عندما بدأت العمل قبل 20 عاماً تتلخص في تنظيم معلومات العالم وجعلها مفيدة وفي متناول الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 1998 كانت شبكة الإنترنت تتكون من 25 مليون صفحة فقط، أي ما يعادل الكتب الموجودة في مكتبة صغيرة، بينما تقوم الآن بفهرسة مئات المليارات من الصفحات، مع تقديمها خدمة البحث بأكثر من 150 لغة وأكثر من 190 بلداً.