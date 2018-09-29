15 % نمو مبيعات «آيسر» محلياً بنهاية أغسطس الماضي

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «آيسر»: إن مبيعاتها في الإمارات نهاية أغسطس الماضي حققت نمواً سنوياً بواقع 15%، مدعومة بإيرادات أجهزة «كروم بوك» ومجموعة الأجهزة الحاسوبية المخصصة للألعاب والأجهزة الرقيقة جداً.

وأضافت الشركة خلال مؤتمرها الصحافي السنوي، الذي عقد في دبي مؤخراً أنها تعتزم قريباً إطلاق أجهزة جديدة في الإمارات تشمل جهاز «كروم بوك 514» و«Swift 3» و«سويفت 5» و«هيليوس 300»، إضافة إلى شاشة «بريداتورXB27» الجديدة كلياً.

وقال بول كولينز، المدير العام لشركة آيسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المؤتمر: «تتصدر شركتنا فئات الأجهزة المخصصة للألعاب والأجهزة الرقيقة والخفيفة، في كل من الإمارات والسعودية، ونبذل قصارى جهودنا لنتبع هذه الاستراتيجية الناجحة في تلبية متطلبات شركات اليوم لا سيما مع سيطرة نموذج «اجلب جهازك الخاص» على نماذج الشراء اليوم، كما نواصل في الوقت ذاته استراتيجيتنا الرائدة في قطاع المستهلك أيضاً، وسوف يشهد العام 2019 إطلاق العديد من أجهزتنا الجديدة المتميزة».

وأسهمت أجهزة كروم بوك بنسبة 48% من حصة السوق في الشرق الأوسط، أما على الصعيد العالمي، فارتفعت الإيرادات السنوية للأجهزة المخصصة للألعاب بواقع 61%، في حين استحوذت أجهزة الحاسوب المكتبي المخصصة للألعاب على 38% من حصة السوق الإماراتي، كما حققت مبيعات أجهزة الحاسوب المحمول الرقيقة في مختلف أرجاء العالم زيادة سنوية بنسبة 45%، وارتفعت قيمة مبيعاتها في سوق الإمارات بواقع 139%.