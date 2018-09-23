بلايستيشن كلاسيك تعود بنسخة محدثة

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة سوني اليابانية مؤخراً نموذجا معدلا عن أجهزة "PlayStation Classic" القديمة، الذي يأتي ليعيد ذكرى أول جهاز بلايستيشن أنتجته شركة سوني قبل 25 عاماً تقريباً وباع أكثر من 100 مليون نسخة.

وقال موقع (Nippon.com) إن الجهاز الجديد يحافظ على الهوية نفسها، ولكن يأتي أصغر بكثير من الجهاز الأصلي بنسبة تصل إلى 45%، وزود بمنفذ HDMI للوصل مع شاشة التلفاز وكابلات USB، ومنافذ مخصصة لوصله مع قبضات اللعب الحديثة.

وأضاف أن البيع سيبدأ 3 ديسمبر في اليابان.